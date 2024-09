per Mail teilen

Aurelia Hölzer ist Ärztin. Ihr Job hat sie bis in die Antarktis gebracht. Auf der Neumayer-Station III arbeitete sie für ein Jahr und spricht jetzt über ihre Erfahrungen.

Einsatz im ewigen Eis

Sie ist Gefäßchirurgin, studierte und promovierte in Freiburg, und Aurelia Hölzer liebt das Abenteuer. Deshalb hat sie sich beworben, als Ärztin über ein Jahr lang auf der Neumayer-Station III im ewigen Eis zu leben. Nichts Schöneres als die absolute Abgeschiedenheit im Team zu erleben, konnte sie sich vorstellen und ging diesen Schritt. Sie fühlte sich besonders geborgen und lebendig in der Antarktis, wenn der Sturm draußen tobte und die Polarlichter vor dem Fenster tanzten. Nicht mehr wie auf der Erde, sondern wie im All kam Aurelia Hölzer ihr Leben da vor.

"Polarschimmer" in der Antarktis

In ihrem Buch "Polarschimmer" hat sie ihre beeindruckenden Erlebnisse eines außergewöhnlichen Jahres gesammelt und wird von der Schönheit des Planeten, aber auch von den Sorgen um unsere Welt in SWR1 Leute erzählen.