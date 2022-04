Lebte mit ihrer Expedition mehr als ein Jahr im antarktischen Eis.

„Eiskalt, ungemütlich, wunderschön“ – Das ist die kurze Zusammenfassung dessen, was die junge österreichische Ärztin Carmen Possnig erlebt hat. Carmen Possnig reiste mit einer wissenschaftlichen Expedition für ein Jahr in das Herz der Antarktis, um zu erforschen, wie Menschen unter Extrembedingungen leben und überleben können. Sie stößt selbst an Grenzen in monatelanger Dunkelheit und bei Temperaturen bis -80 Grad. Über ihr Antarktis-Jahr hat sie das Buch geschrieben „Südlich vom Ende der Welt“.