Urologe: Deshalb sollten Männer viel öfter zur Krebsvorsorge

Jens Rassweiler ist Urologe und er möchte das Thema Männergesundheit aus der Tabuzone holen. Vor allem 20- bis 40-Jährige sollten laut ihm viel öfter zum Urologen.

"Check your balls" - das ist die direkte Aufforderung, regelmäßig die Hoden zu überprüfen und soll Motivation zur Krebsvorsorge sein. Und als Motivationssong hat sich das nicht etwa ein Musiker einfallen lassen, sondern der Urologe Jens Rassweiler mit seiner Band "The Mannheim Uroband". Gerichtet an die 20- bis 40-jährigen Männer. Und das es bei dieser Altersgruppe Bedarf gibt, zeigt die Statistik. Denn nur zwei bis fünf Prozent der jungen Männer lassen sich regelmäßig beim Facharzt etwa auf Hodenkrebs untersuchen.

Große Hemmschwelle bei Männern

Männer und Arztbesuche sind für viele bekanntlich ein spezielles Thema. Wenn es dann auch noch um den Intimbereich geht, dann steigt die Hemmschwelle noch einmal zusätzlich. Prof. Dr. Jens Rassweiler hat jahrzehntelang als Urologe gearbeitet, sich international einen Namen gemacht und war zuletzt als Direktor im SLK-Klinikverbund Heilbronn tätig. Aber auch im eigentlichen Ruhestand ist Rassweiler das Thema Männergesundheit so wichtig, dass er dazu als Gesprächspartner zur Verfügung steht. Wie diesmal auch in SWR1 Leute.