Zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen in Deutschland sind übergewichtig. Ein zu hohes Gewicht kann zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Das können Betroffene tun.

privat

Übergewicht ein stark verbreitetes Problem

Übergewicht betrifft in Deutschland laut Robert-Koch-Institut rund zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen. Ein Viertel der Erwachsenen im Land sind von Adipositas betroffen, heißt: sie sind stark übergewichtig. Die Weltgesundheitsorganisation sieht in der Adipositas den Hauptrisikofaktor beispielsweise dafür, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu bekommen. Aber auch das Risiko für das Auftreten von Krebserkrankungen erhöht sich durch Überwicht.

Ernährung und mangelnde Bewegung Hauptursache

Besonders gefährlich und oft unterschätzt: zu viel Bauchfett. Es begünstigt das Auftreten von Herzkrankheiten, Diabetes und die Gefahr, schwerer an Covid-19 zu erkranken. Die häufigsten Gründe für Übergewicht sind falsche Ernährung und ein Mangel an Bewegung. Aber oft sind die Ursachen viel komplexer.

Corona: In der Pandemie werden Menschen dick

Alarmierend sind erste Zahlen zur Entwicklung während der Corona-Pandemie. Eine Umfrage im Auftrag der TU München lässt erahnen, dass wir im Laufe der zwei Jahre Corona-Pandemie deutlich an Gewicht zugenommen haben. Knapp 40 Prozent der Erwachsenen geben darin an, im Schnitt ca. 5,5 kg zugenommen zu haben. Besonders gravierend wirkten sich Lockdowns, Ausgangssperren und Homeschooling auf das Körpergewicht von Kindern und Jugendlichen aus.

Wie kann man gesund abnehmen?

Prof. Jens Aberle ist Facharzt für Diabetologie und Endokrinologe am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Er ist Präsident der Deutschen Adipositas Gesellschaft. Mit ihm besprechen wir in SWR1 Leute, was die Ursachen für starkes Übergewicht sind und ob und in welcher Dimension das Problem durch die Corona-Pandemie noch verstärkt wurde. Außerdem gibt Aberle Tipps, was jeder und jede Betroffene gegen Übergewicht tun kann und welche Maßnahmen wir als Gesellschaft dagegen ergreifen müssen.