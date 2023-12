per Mail teilen

Martina und Martin Talamona, erblindete Psychologin und Organisationsentwickler, berichten in SWR1 Leute von ihren Grenzerfahrungen. privat

Martina Talamona studierte Psychologie und arbeitete anschließend im Personalwesen, meistens auf Geschäftsleitungsebene. 2008 kam sie aus Deutschland in die Schweiz. Zehn Jahre später nahm ihre Karriere ein jähes Ende: Sie erhielt die Diagnose einer fortschreitenden Erblindung, die ging Hand in Hand mit einem Burnout. Mit nur noch zwei Prozent Sehleistung, womit sie als blind gilt, kehrte sie 2020 in ihren Beruf als HR-Leiterin zurück.

Heute begleitet sie Menschen in Veränderungsprozessen und herausfordernden Situationen. Viel Energie zieht sie aus der Natur. Das Wandern ist in ihrer Freizeit ihre größte Leidenschaft. Gemeinsam mit ihrem Mann Martin wanderte sie z.B. über die Alpen bis nach Triest. Von ihren Grenzerfahrungen berichten Martina und Martin Talamona in SWR1 Leute.