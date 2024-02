Hormone, Abnehmspritze, Diät? So bleiben wir länger gesund

Dr. Engin Osmanoglou ist Arzt aus Leidenschaft. Er wünscht seinen Patient:innen, dass sie gesund alt werden und spricht über Anti-Aging, Hormone und die Abnehmspritze.

Buch über Gesundheit: "120 Jahre gesund"

"120 Jahre gesund" – so heißt das Buch von Dr. Engin Osmanoglou und "120" ist die Zahl, die wir seiner Ansicht nach durchaus erreichen könnten. Neben gesunder Ernährung, Bewegung und ausreichend Schlaf rät er, Blutdruck und Cholesterinwert regelmäßig zu checken.

Über Gewicht, Gesundheit und die "Abnehmspritze"

Ein regelmäßiger Check gilt auch für die Hormone: Testosteronmangel beim Mann und Östrogen- und Progesteronmangel bei Frauen in den Wechseljahren können, so Osmanoglou, nicht nur den Betreffenden aktuell das Leben schwer machen, sondern auch langfristige Folgen haben. Ein zu niedriger Testosteronspiegel erhöht das Risiko, an Bluthochdruck und Diabetes zu erkranken; Frauen leiden später oft unter Osteoporose. Vor allem das Körpergewicht sieht Osmanoglou als Schlüssel für ein langes, gesundes Leben an.

Wer viel wiegt, ist anfälliger für Herzerkrankungen, für Diabetes, für Bluthochdruck, auch für Demenz.

Osmanoglou hält es allerdings für falsch, stark übergewichtigen Menschen immer wieder vor Augen zu halten, dass sie abnehmen müssten und sie dafür verantwortlich zu machen, wenn sie ihr Gewicht nicht halten können.

Nur 5% der Menschen, die abnehmen, schaffen es, das dauerhaft zu halten. Das Problem: Unser Gehirn zwingt uns zu essen. Ein echter Gamechanger für viele Menschen kann die ’Abnehmspritze’ sein.

Als große Hilfe für stark Übergewichtige sieht er die "Abnehmspritze", die unser Gehirn austrickst und ein Sättigungsgefühl signalisiert.

Lebenslauf

Dr. Engin Osmanoglou ist Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Kardiologie der Meoclinic in Berlin. Vorher hat er einige Jahre die kardiologische Ambulanz als Oberarzt im Deutschen Herzzentrum geleitet. Aus seiner Überzeugung heraus, dass das Gewicht entscheidenden Einfluss auf viele Erkrankungen hat, hat er eine Sondersprechstunde für diätisch beeinflussbare Erkrankungen aufgebaut, sowie eine Ernährungsberatung zur Körpergewichtsreduktion eingerichtet.