Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Deutschland. Ein Drittel aller Herzinfarkte verläuft ohne die klassischen Beschwerden. Vorsorge: ein wichtiger Schutz.

Herzrhythmusstörungen: warum der Herzschlag Aussetzer hat

Prof. Dr. Stefan Baldus ist Direktor der Kardiologie am Herzzentrum der Universitätsklinik in Köln. Er gehört zu den profiliertesten Forschern auf seinem Fachgebiet und war Tagungspräsident der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Studiert hat er in Ulm und Hamburg. In seiner Klinik therapiert er alle Erkrankungen am Herzen: Von der Herzschwäche bis zur Herzrhythmusstörung.

Herzkrankheiten und Infarkt: Symptome, Ursachen und Behandlung

Genau um diese Erkrankungen geht es bei den diesjährigen Herzwochen der Deutschen Herzstiftung. Wie erkenne ich diese Erkrankungen? Brennen, Stechen oder Druck auf der Brust kann nämlich viele unterschiedlichste Ursachen haben. Es muss nicht gleich der Herzinfarkt sein.

Welche Rolle spielen Stress und Geschlecht bei Herzproblemen?

Wie ich den Notfall von der chronischen Erkrankung unterscheide, welche Erkrankungen am Herzen noch eine bedeutende Rolle spielen und welche innovativen neuen Therapien aktuell zur Anwendung kommen, darüber sprechen wir mit Prof. Stefan Baldus in SWR1 Leute.