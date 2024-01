Fachkräftemangel in der Pflege: Was muss sich in Deutschland ändern?

Immer mehr Menschen in Deutschland brauchen Pflege, aber es herrscht Fachkräftemangel. Gaby Schröder leitet das Alexander-Stift und erklärt in SWR1 Leute, was sich ändern muss.

Thomas Wagner Das Durchschnittsalter der Menschen in Baden-Württemberg wird immer höher und die Zahl der Auszubildenden für einen Pflegeberuf geht zurück. Das passt nicht zusammen – und es merken vor allem die, die auf Unterstützung im Leben angewiesen sind. Gaby Schröder ist Geschäftsführerin des Alexander-Stifts, einem baden-württembergischen Pflegeheimbetreiber, und sieht die negative Entwicklung Tag für Tag. Sie ist sich sicher, dass die Einstiegshürde "Mittlere Reife" auch dafür verantwortlich ist. Das könne sich eine alternde Gesellschaft nicht mehr leisten. Schröder hält es für grundlegend falsch, engagierte junge Menschen ohne Realschulabschluss von der Ausbildung auszuschließen. Hinzu kämen bürokratische Hürden für eine legale Einreise von Ausbildungswilligen nach Deutschland. Das Unternehmen von Gaby Schröder bietet an mehr als 20 Standorten über 800 Menschen einen Pflegeplatz an, etwa 900 Mitarbeitende werden beschäftigt. Die Lage ist so ernst, dass in Berglen im Rems-Murr-Kreis in diesem Jahr das einzige dortige Seniorenheim geschlossen werden muss – wegen Personalmangel.