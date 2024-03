Neurochirurgie: Operationen am Gehirn - zwischen Leben und Tod

Rettung bei Schlaganfall und Gehirntumor

Peter Vajkoczy arbeitet an einem schmalen Grat zwischen Leben und Tod. Er ist Gehirnchirurg. Er führt mit seinem Team bis zu fünf, sechs Operationen täglich durch. Meist geht es um Schlaganfälle, Gehirntumore, Bypässe und Störungen an der Wirbelsäule.

Operationen am Gehirn: nur mit dem Mikroskop

Das Arbeitsfeld von Peter Vajkoczy ist mikroskopisch klein. Woran er arbeitet, sieht der Operateur durch ein Mikroskop mit vierzigfacher Vergrößerung und näht Fäden, die nur wenige Hundertstel Millimeter dick sind. Wie werden schwierigste Operationen geplant und ausgeführt, wie ist es, wenn er als Operateur scheitert und wie, wenn sein Plan gelingt?

Instagram-Post von Prof. Peter Vajkoczy: "So fühlt es sich an, wenn eine komplexe neurochirugische Operation gelingt und es dem Patienten gut geht."

All das erklärt Prof. Peter Vajkoczy in SWR1 Leute. Er ist seit 2007 Direktor der Klinik für Neurochirurgie an der Berliner Charité und gilt als einer der renommiertesten Neurochirurgen weltweit. Bevor er nach Berlin wechselte, war er elf Jahre in Mannheim tätig, wo er sich auf die Neurochirurgie spezialisierte.