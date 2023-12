Michaela Axt-Gadermann, Professorin für Gesundheitsförderung. Erklärt im Abnehmkompass, wie wir das Wunschgewicht erreichen und dauerhaft halten. © Bildschön | Dietzel

"Abnehmen" lautet ein typischer Vorsatz für's neue Jahr. Allerdings ist Abnehmen eine Wissenschaft für sich, sagt Ernährungs- und Sportmedizinerin Prof. Michaela Axt-Gadermann. Die Hautfachärztin und Professorin für Gesundheitsförderung an der Hochschule Coburg erforscht die vielfältigen Zusammenhänge zwischen Darmbakterien und Gesundheit.

Jetzt verhilft sie mit dem "Abnehmkompass" zum Wunschgewicht. In dem Buch beschreibt sie Ernährungsprogramme, die unterschiedliche individuelle Aspekte berücksichtigen. Denn keine Diät ist für alle geeignet. Wie lassen sich Abnehmblockaden beseitigen und was ist eigentlich ausgewogene Ernährung? Welche Rolle spielen Mikronährstoffe bei der Diät und was hat es mit versteckten Dickmachern auf sich? Prof. Michaela Axt-Gadermann gibt Antworten in SWR1 Leute.