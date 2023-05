Deutliches Übergewicht - immer mehr Kinder haben damit zu kämpfen. Besonders betroffen sind in Baden-Württemberg Teenager.

In Baden-Württemberg gab es im Jahr 2021 etwa 48.700 krankhaft übergewichtige Kinder unter 14 Jahren. Zehn Jahre zuvor seien es noch rund 42.600 gewesen, teilte die Barmer-Krankenkasse Baden-Württemberg auf Basis ihres Barmer-Arztreports mit. 2021 seien damit 3,1 Prozent der Kinder adipös gewesen.

Übergewicht bei Kindern: Jungen häufiger adipös als Mädchen

Adipöse Kinder litten häufig unter Mobbing und könnten Krankheiten entwickeln, die normalerweise erst im Erwachsenenalter bei ungesunder Lebensführung auftreten, etwa Typ-2-Diabetes oder Bluthochdruck. Jungs sind laut Barmer-Arztreport häufiger adipös als Mädchen. Mit fast 16 Prozent besonders stark sei der Anstieg bei den 13- bis 14-Jährigen im Land. In dieser Altersgruppe hätten im Jahr 2021 mehr als 11.200 Jungen und Mädchen deutlich zu viele Pfunde auf die Waage gebracht.

In Bayern und Hessen sei der Anteil der adipösen Kinder geringer als in Baden-Württemberg, in allen anderen Bundesländern noch höher. Die meisten Betroffenen lebten in Mecklenburg-Vorpommern. Übergewicht im Kindesalter kann der Barmer zufolge die Gesundheit ein Leben lang negativ beeinflussen. Deshalb müssten schon die Kleinen lernen, wie wichtig regelmäßige Bewegung und eine gesunde Ernährung seien.