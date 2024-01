Gesund schlafen: Mythen im Check & Tipps für guten Schlaf

Guter Schlaf ist wichtig – aber wie erreichen wir ihn, was ist "normaler Schlaf" und wann wird es ungesund? Dr. Christine Blume ist Schlafforscherin an der Universität in Basel.

Schlaf kann man nachholen. Vorschlafen geht nicht. Mit diesem Schlaf-Mythos räumt Dr. Christine Blume klar und deutlich auf. Das gilt auch, wenn man sich auf eine neue Schlafumgebung vorbereiten will: Urlaub, Dienstreise, Ausflug. Wenn man das erste Mal an einem neuen Ort schläft, schlafe man immer schlechter – der Körper fühle sich noch nicht sicher und bleibe wach(sam). In der zweiten Nacht laufe es dann schon besser – also nicht verzweifeln, so Blume. Auch Paare schlafen nicht unbedingt im gemeinsamen Bett besser. Audio herunterladen (37,5 MB | MP3) Mythen zum Thema Schlaf und Schlafen Rund um das Thema Schlaf ranken sich viele Mythen. Was ist dran? Stimmen diese Schlaf-Mythen? Bei Vollmond schläft man schlechter Drei Studien kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen, klar ist die Lage also nicht. Oft ist es dann die "selbsterfüllende Prophezeiung", die uns schlecht schlafen lässt: Wir glauben, dass wir bei Vollmond schlecht schlafen und tun das dann auch. Der Schlaf vor Mitternacht ist besser Nein, das ist falsch, genau wie die Aussage, dass ältere Menschen mehr schlafen. Alle Menschen schlafen gleich Definitiv nicht: Manche gehen früher ins Bett, manche später. Auch das Timing des Schlafs unterscheidet sich - wie auch die Dauer. Das ist sehr individuell und ändert sich bei jedem Einzelnen im Lauf des Lebens. Alkohol ist gut für den Schlaf Alkohol wirkt zwar beruhigend und hilft beim Einschlafen, er hat aber keinen guten Einfluss auf die wichtige Qualität unseres Schlafs: Er stört den Schlaf im Lauf der Nacht. Frauen schlafen mehr als Männer Studien zeigen: das stimmt. Frauen schlafen etwas mehr als Männer. Und: Sie sind häufiger von Ein- und Durchschlafstörungen betroffen. Die Gründe: Grübeln, hormonelle Schwankungen während des Menstruations-Zyklus und – besonders stark – in den Wechseljahren. Das Handy am Bett beeinflusst den Schlaf Die aktuelle Studienlage sagt "nein". Wer auf Nummer sicher gehen will, kann das Handy auf "Flugmodus" stellen. Mittagsschlaf oder Powernap: Was ist besser? Schlafen gehöre genauso zum Leben wie das Wachsein, sagt Dr. Christine Blume, das seien zwei Seiten ein und derselben Medaille. Beides muss in ausreichender Qualität und Quantität vorhanden sein, damit das jeweils Andere funktioniert. Schlafen und Wachen sind also aneinander gekoppelt. Das wird dann besonders wichtig, wenn wir tagsüber zu viel schlafen, also im Umkehrschluss zu wenig wach sind. Ein zu langer Mittagsschlaf ist deshalb eher schlecht. Ein Widerspruch zum Powernap? Powernaps können die Konzentrationsfähigkeit und auch die Aufmerksamkeit verbessern, die Kreativität wird gesteigert. Ich würde es dann empfehlen, wenn man das Bedürfnis hat. Der Powernap sollte nicht länger als 30 Minuten dauern und möglichst früh am Nachmittag stattfinden. Zu wenig Schlaf kann krank machen Wer zu wenig oder schlecht schläft, kann auch gesundheitliche Folgen davontragen. Schlafmangel und schlechter Schlaf erhöhen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Depressionen und für Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes Typ 2. Eine weitere mögliche Folge von zu wenig Schlaf: Gedächtnisprobleme. Video herunterladen (966,5 MB | MP4) Was tun gegen Schlafstörungen? Bestimmte Verhaltensweisen sollen ja den Schlaf beeinflussen - zum Beispiel, womit wir uns abends noch beschäftigen oder was wir essen oder trinken. Aber nicht nur der Abend vor dem Zubettgehen, auch der Verlauf der Nacht und die Art des Aufwachens haben einen wichtige Einfluss auf die Schlaf-Hygiene und -Qualität. Es gibt also eine ganze Menge Parameter, die unseren Schlaf beeinflussen können und mit denen wir gegen Schlafstörungen vorgehen können. Zum Schlafen ist eigentlich Dunkelheit am besten. Wenn man nachts aufsteht, sollte man bestmöglich ein kleines Licht nehmen, vielleicht auch ein "warmes" Licht. Schlaftipps von Schlafforscherin Dr. Christine Blume Wann empfehlen Sie Schlaftabletten? Bitte nicht alleine auf Schlafmittel setzen. Schlaftabletten können natürlich zum Einsatz kommen, dann aber in Kombination mit kognitiver Verhaltenstherapie. Meine Smartwatch sagt, ich habe zu viel Stress Wer sich nach der Nacht erholt fühlt, kann diese Message beruhigt ignorieren - es besteht kein Grund, sich Sorgen zu machen. Diesen Einfluss hat das Smartphone auf den Schlaf Das Smartphone sollte abends am besten im Nachtmodus und mit abgedunkelten Bildschirm benutzt werden. Nachts nicht auf die Uhr schauen Schlafforscherin Dr. Christine Blume rät davon ab, nachts auf die Uhr zu schauen. Das führe nur zu Stress - der Wecker klingelt sowieso, verschlafen ist also nicht. Was tun bei der Diagnose "Insomnie"? Insomnie sind Ein- und Durchschlafstörungen. Die Therapiemethode der Wahl ist "kognitive Verhaltenstherapie". Dabei lernt man, wieder gut zu schlafen. Schlafforscherin Dr. Christine Blume studierte und forschte in Würzburg, Cambridge und Salzburg. Inzwischen ist sie eine gefragte Expertin zum Thema Schlaf - sie forscht, veröffentlicht Fachartikel, hält Vorträge und hat sogar einen eigenen Podcast im Radio bei Deutschlandfunk Nova. Schlaf ist etwas ganz ganz Individuelles. Was guter Schlaf für Sie ist, ist nicht zwangsläufig guter Schlaf für mich.