Omega 3 Fettsäuren sind gesund, Bauchfett ist ungesund: Prof. Martin Klingenspor forscht, welches Fett gut für die Fettverbrennung ist und welchen Einfluss die Ernährung hat.

»Fett ist nicht gleich Fett.«

Diesen Satz kennen wir. Manche Fette sind als Dickmacher verpönt, andere sollen sich gesundheitsfördernd auswirken. Auch der Mensch hat unterschiedliches Fettgewebe: Der überwiegende Anteil ist weißes Körperfett. Braunes Fettgewebe dagegen wurde als Fettart identifiziert, die mehr Kalorien verbrennt, als jede andere Art von Gewebe im Körper.

»Was überraschend oder neu war: diese Aktivierung des braunen Fettgewebes bei einer Mahlzeit geht einer mit einem Sättigungsgefühl bei den Probanden.«

Fett und Fettverbrennung

Das hat bei der Adipositas-Forschung besonderes Interesse geweckt. Was ist dieses braune Fett und warum will es jeder haben? Prof. Martin Klingenspor leitet den Lehrstuhl für Molekulare Ernährungsmedizin an der Technischen Universität in München. Er untersucht die Mechanismen der Stoffwechselregulation und will klären, welche Einflüsse die Ernährung auf den Energiehaushalt hat.