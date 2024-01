Diagnose Brustkrebs: Leben mit dem Tod vor Augen

Nadja Seipel hat Brustkrebs. Die Diagnose klar: Sie wird sterben. Wie lebt sie mit dem Tod vor Augen? Darüber sprechen sie und Palliativmediziner Bernd Alt-Epping in SWR1 Leute.

2015 bekam Nadja Seipel die Diagnose Brustkrebs, nachdem sie einen Knoten in ihrer Brust selbst ertastet hatte. Ihre Tochter war damals fünf Jahre alt und erlebte, wie ihre Mutter durch die Chemotherapie die Haare verlor. Es folgten mehrere Krankenhausaufenthalte und Reha. Vor der Diagnose hatte Nadja Seipel auf einen Marathon trainiert und so begann sie nach der Chemotherapie wieder mit Sport. 2017 konnte sie einen Triathlon absolvieren.

Doch 2021 litt sie unter Atemnot, war müde und kraftlos. Wie sich herausstellte, hatte sich Flüssigkeit zwischen dem Rippen- und Brustfell angesammelt. In dieser Flüssigkeit wurden bösartige Zellen gefunden. Ihr wurde mitgeteilt, dass sie vielleicht noch sechs Monate zu leben hätte. Im Nationalen Tumorzentrum (NCT) in Heidelberg wurde sie in eine Studie aufgenommen.

Todesangst gepaart mit Unsicherheit: Wie schlägt die nächste Therapie an? Kommen weitere Metastasen dazu? All diese Fragen beschäftigen Nadja Seipel. Sie weiß, der Krebs wird sie umbringen. Wie es ihr heute geht und warum es ihr so wichtig ist, über Brustkrebs zu sprechen, das erklärt Nadja Seipel in SWR1 Leute. Begleitet wird sie dabei von Prof. Bernd Alt-Epping, Ärztlicher Direktor der Klinik für Palliativmedizin am Universitätsklinikum Heidelberg. Er erzählt, wie Palliativmedizin schwerstkranke und sterbende Menschen begleitet.