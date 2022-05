Schwester Teresa Zukic fährt Skateboard, liebt Stepptanz und Instagram. Und natürlich den lieben Gott. Der hat sie gerettet und ihr geholfen, den Krebs zu besiegen - daran hat die "Instasister" keine Zweifel.

Schwester Teresa war klar, dass Krebs jeden treffen kann. Dennoch zog ihr die Diagnose Gebärmutterkrebs im Oktober 2020 erst mal den Boden unter den Füßen weg. Als ehemalige Leistungssportlerin wusste sie: "Ich werde kämpfen!"

Mitstreiter in der Berliner Charité

Unterstützt wurde sie von Prof. Jahid Sehouli, renommierter Krebsspezialist der Berliner Charité. Während der langen Behandlung entwickelte sich zwischen den beiden eine enge Freundschaft. Und weil Liebe durch den Magen geht und beide gerne kochen, arbeiteten sie an einem gemeinsamen Projekt: einem Kochbuch für mehr Lebensfreude.

Herder Verlag Himmel im Mund Heilsamer Genuss für mehr Lebensfreude Genre: Sachbuch Verlag: Herder

Vom Leistungssport zur Nonne

Teresa Zukic ist 1964 in Kroatien geboren und kam mit sieben Jahren nach Deutschland. Rasch fiel ihr Sporttalent auf. Sie wurde Hessische Meisterin am Schwebebalken und Badische Meisterin im Mehrkampf. Auf dem Sportinternat fiel ihr per Zufall eine Bibel in die Hand. Das veränderte ihr Leben. 1985 sagte sie dem Leistungssport adieu und trat ins Kloster ein.