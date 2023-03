Katja Heijnen

Macht bei SWR1...

als Redakteurin und Moderatorin SWR1-"Leute" - für mich auch nach vielen Jahren noch die spannendste Sendung überhaupt: Jede Woche spannende Gespräche mit neuen Leuten. Man lernt immer dazu.

Geboren ...

am 14. Mai 1971 in Mannheim.

Mein Leben vor SWR1 ...

hat sich in Hessen, Baden-Württemberg und Bayern abgespielt: Aufgewachsen in Bürstadt, unweit des Atomkraftwerks Biblis, das mir echte Strahlkraft verlieh, Studium in Heidelberg, parallel dazu studienbegleitende Journalisten-Ausbildung in München. Danach die ersten Berufserfahrungen als Reporterin beim hr in Frankfurt.

Für mich ist der beste Ort zum Radiohören ...

ist nach wie vor mein Auto, wenn mich keiner stört.

Die wichtigen Dinge außerhalb von SWR1 ...

sind meine Familie, meine Freunde, mein Hund und mein Tennisschläger.

Meine Lieblingsband ...

gibt es nicht. Da bin ich zu keiner Entscheidung fähig. Bin bei Musik Wechselhörerin.

Und wenn ich dort mitspielen könnte ...

Ich weiß nicht, welche Band eine Akkordeonspielerin bräuchte :-)

Mein Tipp gegen schlechte Laune ...

ist mit dem Hund in die Natur gehen und kräftig durchatmen.

Ich kann nicht verzichten auf ...

Spülmaschine, Waschmaschine und gute Gespräche.

Meine Promi-Doppelgängerin ist ...

Annette Frier. Für die habe ich sogar schon Autogramme gegeben.

Wenn ich morgen ein Mann wäre, würde ich ...

mit Kumpels in eine Kneipe gehen und schauen, über was Männer in Abwesenheit von Frauen so reden.

Wenn ich in meinen Kühlschrank schaue, sehe ich ...

Eier, Milch, Butter, Joghurt, Salat, mehrere Sorten Käse, Salami, Parmaschinken, gekühlten Weißwein. Auf jeden Fall ist er randvoll. Gäste sind immer willkommen.