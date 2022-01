Katharina Afflerbach war Marketingdirektorin für Kreuzfahrtreedereien und eine Hotelkette. Dann hatte sie die Nase voll vom Karriere-Hamsterrad und stieg aus: Drei Sommer lang lebte sie als Sennerin auf einer Schweizer Alp, in den Wintermonaten machte sie sich als Texterin und Konzeptionerin selbstständig.

Als die Luft wegblieb...

...und Katharina Afflerbach Asthma bekam, nahm sie das Signal ihres Körpers ernst. Sie ging dahin, wo die Luft unvergleichlich gut ist: auf die Alp Salzmatt in der Nähe von Bern. Statt Stöckelschuhe waren jetzt Gummistiefel angesagt, statt hektischer Bürotage ab halb sechs Uhr morgens Ziegen versorgen, Kühe melken, Bäume fällen, Zäune verlegen.

"Der schönste Arbeitsplatz der Welt"

Dienstreisen tauschte sie gegen das Leben auf engem Raum mit ihrer Schweizer Gastfamilie ein – ohne Fernseher und WLAN. Als vor ihrem dritten Alpsommer ihr geliebter Bruder bei einem Autounfall ums Leben kam, gab ihr die Routine auf der Alp Halt und die Kraft, weiter zu leben.

So lebt die Bestsellerautorin heute

Katharina Afflerbach hat über ihr Leben als Sennerin den Bestseller "Bergsommer" geschrieben. In "Manchmal sucht sich das Leben harte Wege" hat sie Geschichten von Menschen gesammelt, die wie sie Partner oder Familienmitglieder plötzlich verloren haben. Sie textet und entwickelt Konzeptionen vor allem für Unternehmen aus der Hotellerie-Branche und kehrt regelmäßig an ihren Kraftort, die Berge, zurück. Nebenbei engagiert sie sich ehrenamtlich und lädt zu ihrem "Fondue for life" immer zehn Interessierte zu guten Gesprächen und Schweizer Käsefondue an den Küchentisch ein – der Erlös wird gespendet.