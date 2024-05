Psychologin und Gesundheitswissenschaftlerin

per Mail teilen

Mit Willenskraft allein kommen wir bei unserer Ernährung nicht weiter, sagt die Gesundheitswissenschaftlerin Dr. Fionna Zöllner.

Fionna Zöllner ist promovierte und habilitierte Psychologin, Gesundheitswissenschaftlerin und Autorin. In SWR1 Leute erklärt sie, worauf es bei gesunder Ernährung ankommt, was sie selbst gerne frühstückt und wie sie die gesunde Küche in ihren Alltag mit Familie integriert.

Ernährungstipps von Fionna Zöllner | Mein Frühstück unter der Woche

Die Gesundheitswissenschaftlerin Fionna Zöllner erklärt in SWR1 Leute, dass sie selbst immer relativ spät frühstückt. Auf dem Speiseplan stehen Flocken, die sie bereits früh morgens einweicht. "Dann kommt in der Regel Joghurt drüber, Beeren, die je nach Saison frisch oder tiefgekühlt sind, vielleicht noch ein frischer Apfel, auf jeden Fall geschrotete Leinsamen und ein Löffel Leinöl."

Für die Vorbereitung setzt Zöllner rund zehn Minuten an. Wichtig, so die Expertin, sei auch die Vorfreude auf das Frühstück: "Und das esse ich dann ganz genüsslich."

Ernährungstipps von Fionna Zöllner | Mein Frühstück am Wochenende

An den Wochenenden darf es auch bei Fionna Zöllner etwas umfassender sein: "Inzwischen sieht es so aus, dass es Vollkorntoast gibt. Der ist belegt mit Marmelade, nie mit Nutella, aber Honig zum Beispiel ist auch gestattet." Außerdem stehen Joghurt oder Rühreier mit Hafermilch und Schnittlauch auf dem Programm.

Vom Speiseplan verschwunden sind Croisannts und auch frisch gepresster Saft, da dieser sehr, sehr viel Zucker enthalte. "Den gibt es nicht mehr, und ich vermisse ihn inzwischen auch nicht mehr." Alternativ empfiehlt die Expertin einen Obstsalat, denn "damit gelangt der Zucker viel langsamer ins Blut".

Ernährungstipps von Fionna Zöllner | Veränderungen in Theorie und Praxis

In der Recherche zu ihrem Buch "Healthy Habits – Wie kleine Veränderungen Ihre Ernährung für immer verbessern" hat die Psychologin Zöllner feststellen müssen, dass Studien zu gesunder Ernährung das eine, die Umsetzung aber ganz andere Probleme darstellt. "Aus psychologischer Sicht […] interessiert mich das natürlich ungeheuer. Warum tun wir nicht das, was wir tun wollen?"

Die Lösung dafür, so die Expertin, weiter liegt in der Herangehensweise: "Wir verwenden einfach die falsche Strategie," sagt sie, "nämlich die Strategie Willenskraft." Dabei können wir zwar mit Willenskraft viel erreichen, zum Beispiel eine zweiwöchige Diät problemlos durchhalten, aber die Willenskraft ist eben auch eine "erschöpfliche psychische Ressource", so Zöllner. "Bei Ernährung sollte es immer um nachhaltige, dauerhafte, möglichst lebenslange Veränderungen gehen."

Ernährungstipps von Fionna Zöllner | Wir brauchen Fastenphasen

Studien haben gezeigt, so die Ernährungswissenschaftlerin, dass sich zum Beispiel unsere Portionsgrößen verändert haben. "Gegenüber [...] den 1950er-Jahren sind sie fast dreimal so groß, und das macht natürlich ganz viel mit uns," so Fionna Zöllner.

Wir sind immer noch, so die Expertin weiter von der Steinzeit geprägt, in der wir nur unregelmäßig Nahrung zu uns genommen haben: "Und dafür sind wir eigentlich gemacht." Im Gegensatz dazu wissen wir heute, so Zöllner, dass unser Körper aber auch Phasen braucht, in denen wir fasten, nichts oder nur wenig essen: "Das heißt weniger essen ist eine ganz grundlegende, wichtige Strategie der gesunden Ernährung."

Ernährungstipps von Fionna Zöllner | Buchtipp "Healty Habits"

ZS - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe Healthy Habits Wie kleine Veränderungen Ihre Ernährung für immer verbessern Genre: Ratgeber Verlag: ZS/Edel-Verlagsgruppe ISBN: 978-3965843707

Ernährungstipps von Fionna Zöllner | Der gesunde Speiseplan

In ihrem Buch stellt Fionna Zöllner Aspekte dar, die für eine gesunde Ernährung unerlässlich und wichtig sind. Dabei geht es zum einen um möglichst wenig verarbeitete, möglichst pflanzliche Lebensmittel, wie Gemüse oder Vollkornprodukte: "Man sagt so also 15 verschiedene bis 25 verschiedene pflanzliche Lebensmittel pro Woche sollten es schon sein, damit wir optimal mit Nährstoffen versorgt sind."

Ergänzt werden kann der Speiseplan mit Fisch und kleineren Portionen Fleisch, so die Expertin weiter. Wichtig insgesamt, der Speiseplan sollte bunt sein: "Das sichert uns, dass wir wirklich optimal mit den verschiedenen Nährstoffen, also Vitaminen, Mineralstoffen, aber auch den sekundären Pflanzenstoffen versorgt sind."

Dann sind auch Nahrungsergänzungsmittel, wie die sekundären Pflanzenstoffe (z.B. Curcumin oder Resveratrol) nicht notwendig und müssen substituierend nur im Fall eines nachgewiesenen Mangels eingesetzt werden.

Ernährungstipps | Stichwort "Mikronährstoffe"

Ernährungstipps von Fionna Zöllner | Gesund kochen im Alltag

Der erste Schritt, so Fionna Zöllner, ist es im Supermarkt kaum verarbeitete Produkte gezielt zu kaufen und diese auch selbst zuzubereiten. Sie selbst hat dabei mit einer Wok-Pfanne die optimale Anwendungsmöglichkeit gefunden: "Ich schnipple in diese Wok-Pfanne zum Beispiel zehn verschiedene Gemüsesorten, von jeder Knolle ein Stückchen, und innerhalb von 15 bis 20 Minuten habe ich mir so eine gesunde Mahlzeit zubereitet."

Dazu kommen frische Kräuter von der Fensterbank und als Beilage Quinoa, Bulgur oder auch Reis, vielleicht Kartoffeln oder auch ein Stück Fleisch.

Damit es nicht langweilig wird, empfiehlt die Expertin, mit weiteren Zutaten zu variieren, wie Gewürze, Saucen, mit Zitrone oder Sojasauce, mal Nüsse oder garniert mit Käse.

In ihrem Buch stellt Fionna Zöllner vier so genannte Flexi-Rezepte vor, die sie seit Jahren erfolgreich umsetzt, ohne dass beim Essen Langeweile aufkommt. Wichtig sei es auch, sich mit der Familie zu arrangieren, also auch beim Essen Kompromisse einzugehen. So bekomme ihr Schwiegervater zum Beispiel seine Wurst zum Essen gebraten und für ihre Kinder verzichte sie zum Beispiel auf die Linsen.