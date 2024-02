Das [die Krebserkrankung] hat mir die Fragen gestellt, die relevant sind: 'Was mach’ ich hier, bin ich auf dem richtigen Weg, was ist wichtig?' Nach jedem Arztbesuch ging's mir schlechter, weil ich immer über Risiken, Nebenwirkungen und Schwierigkeiten informiert wurde. Bis ich soweit war und sagte: 'Ich will nur noch die Geschichten hören von Leuten, bei denen es gut gegangen ist, und mich daran orientieren' – das war ein Wendepunkt, das hat mich gestärkt.