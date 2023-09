Psychotherapeutin verrät: so erkennt ihr eure richtige innere Stimme

Du musst nicht erst einen Platz in dir gefunden haben, um dann draußen auf die Suche gehen zu können. Alles geht Hand in Hand. Wir fassen Mut, gehen etwas an, merken dort: Wir werden besser! ... Selbstvertrauen entsteht, indem man Dinge macht und lernt, was man kann. Nicht durch Gedanken, Kurse und Pläne.