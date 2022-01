per Mail teilen

Jörg Witzsch SWR SWR1

Lieblingsband/Lieblingstitel

Jörgs Lieblingstitel ist "Not A Day Goes By" von Bernadette Peters, weil dieser Titel ihn einfach immer wieder berührt und von seinem Lieblings-Komponisten Stephen Sondheim stammt.

Blick auf Baden-Württemberg

Das macht das Bundesland für ihn aus: Dass es ein Land voller Abwechslung ist - die Menschen, die Landschaft, die Regionen, die Kultur, die Küche - alles ist höchst unterschiedlich und spannend.

Wenn er nicht Moderator geworden wäre...

...wäre er vielleicht Toningenieur oder Musicaldarsteller geworden.

Lieblingsspruch/ -fluch

Als Jörg frisch von Bayern nach Baden-Württemberg gezogen ist, war es Winter und dieser Spruch wurde zu seinem Favoriten: "Ha, da gohschd uff'd Biihne, holschd d'r an Debbich aus'm Schrank, wikklsch'd Di nei und sedschd di uff's Soffa". Seine Übersetzung lautete "Wie bitte, Ihr habt eine Theaterbühne im Haus und ich soll mich in den Perser wickeln?"