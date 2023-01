Was ist Hochsensibilität?

Etwa 15 bis 25 % aller Menschen gelten als hochsensibel. Ist das ein Persönlichkeitsmerkmal oder eine Krankheitsdiagnose?

»Überempfindlich für Lärm, Gerüche oder andere sinnliche Reize und das so krass, dass man viel schneller erschöpft ist als andere und man im Alltag da ganz schön drunter leidet.«

Psychologischer Test: Bin ich hochsensibel?

Prof. Corina Greven widmet sich diesem noch jungem Forschungsfeld "Hochsensibilität". 1997 wurde der Begriff erstmals wissenschaftlich erwähnt, gesellschaftlich war es durch den Bestseller "Sind Sie hochsensibel?" der US-Psychologin Elaine Aron bereits ein Thema – sie hat auch einen entsprechenden Hypersensibilitäts-Test entwickelt. Warum erfährt das Thema Hochsensibilität gerade jetzt so viel Aufmerksamkeit? Ist es ein Zeichen von Fortschritt, dass Gesellschaften sensibler werden? Und wie können Betroffene und Angehörige mit den positiven als auch negativen Seiten der Hochsensibilität umgehen lernen?

privat

Hochbegabt & hochsensibel: gibt es Anzeichen?

Welche Anzeichen es für Hochsensibilität und ob es etwas mit Hochbegabung zu tun hat, verrät Corina Greven in SWR1 Leute. Sie stammt aus Nürnberg, promovierte am King's College in London und spezialisierte sich zunächst auf die Erforschung von ADHS. Im März 2021 wurde sie zur Professorin für Hochsensibilität am Radboud University Medical Center in den Niederlanden ernannt.