Psychopathen sind nicht immer Serienkiller. Im Gegenteil: Psychopathen begegnen uns täglich, sagt Psychologe Dominik Schwarzinger. Wie gehen wir am besten mit diesen Menschen um?

Wenn wir den Begriff "Psychopath" hören, denken die meisten von uns vermutlich an einen Serienkiller oder einen Mörder. Doch das ist weit gefehlt. Jeder achte Mensch weist psychopathische Persönlichkeitszüge auf.

Psychopathen begegnen uns überall

Wir begegnen ihnen täglich. Zum Beispiel in der Familie, in Freundschaften, im Job oder in der Freizeit: Personen mit dieser Störung bedeuten für die Mitmenschen Stress.

Wie können wir diesen Menschen entgegentreten? Der Psychologe Dominik Schwarzinger geht dem nach. Er ist Professor an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Berlin.

»Der Erfolg der Psychopathen wird meist erst möglich, weil sie mit ihrem Verhalten durchkommen.«

Raus aus der Opferrolle

Es ist nicht immer leicht, diese Menschen zu entlarven und sich nicht als Opfer zu fühlen. Wie wir diese "menschlichen Raubtiere" durchschauen und was einen Psychopathen ausmacht, verrät Psychologe Dominik Schwarzinger in SWR1 Leute.