Christian Hermanns ist leidenschaftlicher Journalist, aber auch leidenschaftlicher Notfallmediziner. Wie sein "Doppelleben" aussieht, verrät er in SWR1 Leute.

Nachrichtenredakteur und Notfallmediziner Christian Hermanns privat

Dieser Mann scheint überall gleichzeitig zu sein: Christian Hermanns ist Journalist und Notfallmediziner. Als Journalist arbeitet er unter anderem als SWR Nachrichtenredakteur, hat aber auch diverse andere Medienprojekte. Als Notarzt arbeitet er auch in mehreren Funktionen. Eine Doppel- oder auch Mehrfachexistenz, die viel Gesprächsstoff bietet.

Wenn man schon als Kind bei Frank Elstner in Luxemburg Radio machen kann, ist es kein Wunder, wenn die Leidenschaft fürs Radio ein Leben lang bleibt. Christian Hermanns ist für SWR1 Hörer:innen kein Unbekannter. An mehreren Tagen pro Monat ist er als Nachrichtenmann bei uns im Radio auf Sendung. Mehr als ein paar Tage schafft er aber nicht, denn da ist noch seine zweite Leidenschaft.

Die zweite Leidenschaft entwickelte er schon als Jugendlicher mit den ersten Sanitätseinsätzen für den Malteser Hilfsdienst. Er wollte mehr. Also studierte er quasi nebenher auch noch Medizin. Heute arbeitet er als Notarzt an gleich mehreren Orten, auch für die Bundeswehr im Notarzt-Helikopter. Und schätzt in seiner Doppelexistenz als Mediziner und Journalist auch die Einblicke in die verschiedenen Welten, die ihm die Einsätze bieten.

Als Journalist und Arzt hat Christian Hermanns einen besonderen Blick auf ein Thema, das uns alle angeht: die Qualität der Medizin.

Wir haben es viele Jahre verschlafen, eine gute Medizin zu organisieren.

Was muss sich ändern? Und wie verändert sich aktuell in der Gesellschaft nicht nur die Bedeutung der Medizin, sondern auch derjenigen, die als Ärztin oder Arzt darin den Mangel verwalten? Dazu hat Hermanns eine Menge zu sagen aus doppelt berufenem Mund.