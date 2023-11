Geburt, Sterben & Tod: Hebamme Ellen Matzdorf betreut Beerdigung

Bei Geburt und Sterben scheint die Zeit still zu stehen: Hebamme Ellen Matzdorf kümmert sich um Beerdigung und Bestattung nach dem Tod, aber auch um Babys oder ein Sternenkind.

Für Hebamme Ellen Matzdorf ändert sich alles, als sie miterlebt, wie ein neugeborenes Kind stirbt – ein Sternenkind. Sie sieht, wie wenig Unterstützung die trauernden Eltern bekommen und beschließt, etwas zu ändern: Sie wird zur ersten Hebamme, die auch als Bestatterin arbeitet.

Anfang und Ende des Lebens gleichen sich auf erstaunliche Weise. Es sind Momente, in denen die Zeit still zu stehen scheint.

Geburt & Sterben: Hebamme organisiert nach Tod Beerdigung

Bevor Ellen Matzdorf Hebamme wurde, arbeitete sie als Rettungssanitäterin und in der häuslichen Pflege. Nach der Geburt ihres Kindes wurde sie Hebamme. In ihrem Buch "Vom ersten bis zum letzten Atemzug“ spürt sie den beiden bedeutendsten Momenten in unserem Leben nach und zeigt, wie sie sich in ihrer Besonderheit ähneln. Darüber spricht Matzdorf in SWR1 Leute.

Buch: Vom ersten bis zum letzten Atemzug