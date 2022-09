Nicole und Marco: 6 Sternenkinder und am Ende Elternglück

Nicole und Marco aus Mühlacker haben sechs Wunschkinder in der frühen Schwangerschaft verloren und erlebt: Dieses Trauma und Tabu kann man überwinden. Seit zwei Jahren sind die beiden glückliche Eltern.

Audioreihe "Neuanfang" mit dem Diakonie-Journalistenpreis ausgezeichnet Die Diakonie hat SWR1 Redakteurin Stefanie Meinecke für die Serie "Neuanfang" 2022 mit dem "Diakonie-Journalistenpreis" für sozialpolitische Berichterstattung ausgezeichnet. "Die Beiträge zeichneten sich aus durch eine leichte und zugleich wertschätzende Erzählweise", heißt es in der Begründung. Stefanie Meinecke ist glücklich über den Preis: "Ich freue mich wirklich sehr und ich finde, all den Menschen, mit denen ich gesprochen und mit denen ich stundenlang am Esstisch sitzen und zuhören durfte, denen gehört der Preis genauso."

Fehlgeburt ist Trauma und Tabu zugleich

»Wir haben den Kinderwunsch gemeinsam gehabt und haben uns darauf gefreut - und dann ist die Schwangerschaft da. Natürlich waren wir im siebten Himmel. Und dann sind wir ganz ganz hart gefallen.«

Das Thema Fehlgeburt, so sagt Marco, sei einfach nicht existent für die beiden gewesen. Bis dahin hatten sie sich gar keine Gedanken dazu gemacht. Bei ihnen gab es nur ein klares "ne Schwangerschaft klappt!".

»Wenn es zu einer Befruchtung gekommen ist, ist man schwanger - und neun Monate später ist das Kind da. Das is' halt leider nicht: Das mussten wir schmerzlich lernen und haben dann mit dem Tabuthema auch nicht recht gewusst, umzugehen.«



Hannah Barbey

Die Partnerschaft als Rettungsanker

Was sie vor dem Verzweifeln gerettet hat? Vielleicht ein Schuss "Spießigkeit", sagen die beiden selbstbewusst und lachend - also dieses "in guten wie in schlechten Zeiten" beständig festhalten an den gemeinsamen Träumen und aneinander.