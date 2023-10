Karin Simon ist Sterbeamme und Kabarettistin. Dabei wird nicht nur über den Tod gesprochen, sondern auch darüber gelacht.

Bei Karin Simon sitzen auch Trauernde und Kranke im Publikum und lachen über den Tod. © Vera Gabler

Zum Sterben nach Hause kommen

Viele Menschen wünschen sich, in den letzten Stunden zuhause zu sein, falls das noch irgendwie möglich ist. Karin Simon macht allerdings die Erfahrung, dass Angehörige sich dann überfordert fühlen und auch gar nicht wissen, dass es Sterbeammen gibt, die ihnen in der Situation helfen.

"Eine Hebamme bringt einen Menschen auf die Welt, eine Sterbeamme bringt einen Menschen hinüber – in ein neues Leben."

Am Bett liegt immer ein Notfallhandy

Und wenn es dann ernst wird, hat sie auch mal 24 Stunden Zeit, um sich zu kümmern. Zum einen um die Angehörigen, die sich von einem lieben Menschen verabschieden müssen. Zum anderen um die, die sterben werden. Sie kommt mit einem "Werkzeugkoffer", wie sie es nennt. Für praktischen und seelischen Beistand.

Das Ende totschweigen ist keine Lösung

Wenn sie den Raum betritt, ist eine ihrer ersten Fragen, ob in dem Kreis schon mal über das Sterben gesprochen wurde. Oft ist die Antwort "Nein". Man will der Oma nicht sagen, dass sie sterben wird und die Oma will umgekehrt nicht darüber reden, dass sie sterben möchte. Diese Tabumauer will Karin Simon durchbrechen.

Kabarett "Zum Sterben schön"

Hier wird nicht nur über den Tod gesprochen, hier wird über ihn gelacht. Im Publikum sitzen Trauernde, Kranke und auch alle anderen.

Unter natürlichen Umständen ist am Ende auch noch Platz für Humor.