Was hilft dem Menschen durch Krisen? Warum ist der eine widerstandfähiger als die andere? Und wieso reagieren wir auf sozialen und physischen Stress unterschiedlich? Das sind einige der Fragen, die am Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz erforscht werden. Deutschlandweit einzigartig ist, dass die Mainzer das Thema Resilienz von der Grundlagenforschung bis zur Anwendung im Alltag beackern. Es geht also auch darum, möglichste viele Impulse zu geben, mit denen man Resilienz fördern und Stress- undKrisenmanagement trainieren kann.

Den Bereich "Resilienz und Gesellschaft leitet beim Leibniz-Institut die Psychotherapeutin Dr. Isabella Helmreich und Stefanie Meinecke hat sie gefragt, wieviel Geheimnis sich denn noch um das Thema "Resilienz und innere Widerstandkraft" rankt ...... mehr...