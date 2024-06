Reisen ist ihre Leidenschaft und Bestandteil ihres Lebens: Astrid Därr ist Reisejournalistin und verrät, warum Reisen mit Kind kein Problem ist und wie die Reisetrends 2024 aussehen.

Reisejournalistin Astrid Därr mit ihrem Sohn auf Reisen privat

Bald ist wieder Reisezeit in Baden-Württemberg! Wie eine gute Reise aussieht, dazu hat wohl jede und jeder eine ganz eigene Meinung. Für die Autorin und Journalistin Astrid Därr ist Reisen ein integraler Bestandteil ihres Lebens – und das schon von Kindesbeinen an. Ihre Eltern gründeten in den 70er Jahren einen Reiseausrüstungsladen und die bis heute aktive Verlagsgruppe "Reise Know-How".

Reisen als Kind und mit Kind

Auf den Reisen der Eltern war Astrid Därr schon als Kind dabei, reiste mit den Eltern kreuz und quer durch Afrika. Da liegt es auf der Hand, dass auch sie heute ihr Kind mit auf ihre Reisen nimmt und da sieht sie sich nicht selten auch mal kritischen Nachfragen gegenüber. Abenteuerreisen mit Kind, geht das? Astrid Därr sagt "Ja" und wird auch erklären, warum. Über ihre Reisen schreibt sie seit vielen Jahren, hat bereits mehr als 10 Reiseführer herausgebracht und arbeitet darüber hinaus als Reiseleiterin und Bergwanderführerin in der ganzen Welt. Über Trekkingreisen in Nepal und Indonesien, Rundreisen in Marokko und über die Reisetrends 2024 sprechen wir mit Astrid Därr in SWR1 Leute.