Massen an Touristen schieben sich jährlich durch beliebte Reiseziele wie Venedig oder Barcelona. Prof. Stefan Gössling erforscht, wie nachhaltiges Reisen möglich ist.

privat

Zu viel Tourismus befeuert Klimawandel und Umweltzerstörung

Kilometerlange Staus auf den Autobahnen, Chaos an den Flughäfen zur Ferienzeit, übervolle Hotelanlagen und verdreckte Meere an den Touristenhochburgen: Die Tourismusbranche trägt erheblich zum Klimawandel und zur Umweltverschmutzung bei. Prof. Stefan Gössling beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit den Zusammenhängen von Tourismus, Verkehr und Nachhaltigkeit.

»Wir sind zum ersten Mal im Tourismus an einem Punkt, wo es tatsächlich zu viel wird. Einzelne Destinationen fangen an, ihn zu hinterfragen: Barcelona, Venedig – dort gibt es massiven Widerstand gegen den Übertourismus. Die Städte sind nicht mehr lebenswert.«

Reisen und Umweltschutz: Geht das zusammen?

Der Wahl-Freiburger forscht an der Universität in Lund, Schweden, zur Frage, wie nachhaltigeres Reisen in Zukunft machbar ist. Gemeinsam mit seiner Frau betreibt er einen ökologischen Ferienbauernhof in Schweden. In SWR1 Leute verrät Stefan Gössling, ob die sich zuspitzende Klimakrise, der Krieg in der Ukraine und die Corona-Pandemie jetzt die Entwicklung hin zu nachhaltigerem Reisen beschleunigen werden und wie nachhaltiges Reisen aussehen kann.