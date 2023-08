per Mail teilen

Die Tübinger Studenten Hannes Wirbel und Lennart Rieger wagten eine außergewöhnliche Reise: Mit dem Fahrrad von Tübingen über den Iran bis in die Vereinigten Arabischen Emirate.

So wurde die Radtour zum großen Abenteuer

Im Juli 2022 brachen die beiden Tübinger Studenten Hannes Wirbel und Lennart Rieger auf, ihre Radtour führte sie unter anderem durch Österreich, Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Albanien, die Türkei, Georgien, Armenien und den Iran: 8300 km in knapp 4 Monaten, auf dem Fahrrad eine echte Herausforderung.

Armenien-Konflikt, Iran-Proteste, Ukraine-Krieg: Politik überschattet Reise

Was die beiden bei ihrer Abfahrt in Tübingen nicht wussten: Sie sollten am Rande Zeugen einiger weltpolitischer Ereignisse des Jahres werden. Sie erreichten Georgien, als der russische Präsident Vladimir Putin die Teilmobilisierung der russischen Bevölkerung ankündigte und tausende russische Staatsbürger nach Georgien flohen.

In Armenien erlebten sie die Folgen des schwelenden Konflikts mit Aserbaidschan um die Region Bergkarabach. Als sie schließlich im Iran ankamen, hatten dort die Proteste nach dem Tod der jungen Iranerin Mahsa Amini im Polizeigewahrsam begonnen.

Wie bereitet man sich auf eine 8300 Kilometer lange Fahrradtour vor?

In SWR1 Leute erzählen Hannes Wirbel und Lennart Rieger von ihrer abenteuerlichen Tour. Von den Vorbereitungen einer langen Reise mit dem Fahrrad, der Gastfreundschaft der Menschen und den außergewöhnlichen Situationen rund um das Weltgeschehen des Jahres 2022.