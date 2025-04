Diese Werte werden in Zukunft unsere Gesellschaft bestimmen

Maja Göpel ist Politökonomin, Transformationsexpertin und Autorin. Und sie blickt in die Zukunft: Was wird unsere Gesellschaft ausmachen? Welche Werte werden in Zukunft wichtig?

Audio herunterladen (39,3 MB | MP3) Spätestens seit der Amtsübernahme des 47. US-Präsidenten Donald Trump am 20. Januar dieses Jahres hat in den USA eine neue politische Ära begonnen. Sie geht weg von der wertegeleiteten Politik hin zu einer transaktionalen, primär an Deals, Profit und eigenem Nutzen orientieren Politik. Das alles flankiert von entfesselten sozialen Medien ohne inhaltliche Kontrolle – für die einen echte Meinungsfreiheit, für die anderen gefährliche Instrumente gegen die Demokratien dieser Welt. Das macht unsere Gesellschaft in Zukunft aus Welche Werte werden in Zukunft unsere Gesellschaft bestimmen? Dieser Frage nähert sich die bekannte Politökonomin und Transformationsforscherin Prof. Maja Göpel . Sie lehrt an der Leuphana Universität und widmet sich in ihren Büchern, Vorträgen und Zeitungskommentaren der Gestaltung einer nachhaltigen ökonomischen und gesellschaftlichen Transformation. Welche Werte uns helfen können, mutig voranzugehen und Zukunft zu gestalten und welche uns dabei vielleicht eher im Wege stehen, darüber sprechen wir mit Maja Göpel in SWR1 Leute.