PEN: vom Club der Dichter zum Kampf für die Meinungsfreiheit

Freiheit von Kultur und freie Meinungsäußerung oberstes Ziel

Michael Landgraf ist der Generalsekretär der Autorenvereinigung PEN. Die Abkürzung steht für "Poets, Essayists, Novelists" (Lyriker, Essayisten, Schriftsteller). PEN setzt sich laut ihrer Charta für den Schutz und die Freiheit von Kultur ein. Ungehinderter Gedankenaustausch und freie Meinungsäußerung werden von ihr national und international vertreten. Somit hat PEN laut Landgraf in seiner 100-jährigen Geschichte in Deutschland auch immer eine politische Aufgabe gehabt.

Autorenvereinigung PEN: Doppelmitgliedschaft in AfD verboten

Mit dem Unterschreiben der Charta gehe die Verpflichtung einher, nicht nur für den Frieden in der Welt einzutreten, sondern vor allen Dingen auch gegen Hass und Hetze. Zuletzt beschloss die Schriftstellervereinigung einstimmig, dass eine Doppelmitgliedschaft im PEN-Zentrum Deutschland und in der AfD untersagt sei. Die politischen Ziele beider Seiten stünden sich diametral entgegen, wurde die Entscheidung begründet. Michael Landgraf wird in SWR1 Leute die Entwicklung des PEN erklären: vom Club der Dichter zur weltweit engagierten Organisation.