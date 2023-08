per Mail teilen

Oliver Bottini ist einer der renommiertesten Krimiautoren Deutschlands, in bester Gesellschaft mit Publikumslieblingen wie Horst Eckert, Ingrid Noll, Wolf Haas oder Andreas Izquierdo.

Krimis und Romane: "Louise Boni" und "Ein paar Tage Licht"

Gleich sechs Mal wurde Bottini mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet, erst im April 2023 bekam er bei den Stuttgarter Kriminächten dann auch noch einen der Stuttgarter Krimipreise. Zwei seiner Kriminalromane mit der trocken alkoholkranken Kommissarin "Louise Boni“ wurden für das deutsche Fernsehen verfilmt, der Roman "Ein paar Tage Licht“ sogar als vierteilige Miniserie.

Krimi Autor Oliver Bottini: Meister der Sprache in "Einmal noch sterben"

Geboren wurde Oliver Bottini 1965 in Nürnberg, inzwischen lebt der Autor und Lektor in Frankfurt am Main. Er ist ein meisterhafter Sprachliebhaber - darüber sind sich die Kritiker einig. Sein letztes Buch "Einmal noch sterben" ist ein packender Spionagethriller.

In SWR1 Leute sprechen wir mit Oliver Bottini darüber, woher er aktuell seine Inspiration bezieht, was einen guten Krimi ausmacht, ob man als Krimiautor eigentlich auch mal etwas anderes schreiben könnte und was er für seine nächste Geschichte plant.