Nach Sonnenallee: Autor Thomas Brussig veröffentlicht neues Buch "Meine Apokalypsen"

Von Thomas Brussig stammt die Romanvorlage zu Leander Haußmanns Film "Sonnenallee". Jetzt hat der Autor "Meine Apokalypsen" veröffentlicht, ein Buch über die Klimakrise.

Thomas Brussig wurde einem breiten Publikum durch Leander Haußmanns Film "Sonnenallee" bekannt: Sein Buch, auf dem der Film basiert, heißt eigentlich "Am kürzeren Ende der Sonnenallee". Seine Bücher "Helden wie wir", "Die Verwandelten" oder sein DDR-Roman "Das gibt's in keinem Russenfilm" wurden Erfolge und in 30 Sprachen übersetzt.

Thomas Brussig: "Meine Apokalypsen" entstand aus Sorge

Thomas Brussig wurde 1964 im damaligen Ost-Berlin geboren, ab 1990 studierte er Soziologie und ging später auf die Filmhochschule. Seinen ersten Roman "Wasserfarben" schrieb er 1991 und hat mit "Meine Apokalypsen" ein Debattenbuch zur Klimakrise vorgelegt, entstanden in "schlaflosen Nächten aus Sorge um den Zustand der Welt."

Wir balancieren zwar am Abgrund, aber darin sind wir, wie es scheint, ziemlich gut.

In "Meine Apokalypsen" versucht Brussig, die aktuelle Angst vor der Klimakatastrophe einzuordnen und zeichnet den Bogen zu anderen (apokalyptischen) Bedrohungen, mit denen die Menschheit in der jüngeren Geschichte konfrontiert war.

Er plädiert für Augenmaß und Nüchternheit. In SWR1 Leute spricht er darüber, wie die Menschen, seiner Meinung nach, ihre Anstrengungen und Ideen konzentrieren und trotz Bedrohung, Hoffnung und Zuversicht Raum geben können.