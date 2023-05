Der Rotthof in Hirschberg an der Bergstraße: Martin Krauch betreibt dort nachhaltige Landwirtschaft, die er gleichzeitig zukunftsfähig gestalten will.

»Ein guter Ackerboden ist voll von Leben. Da ist in einer Handvoll Boden so viel Leben, wie es Menschen auf der Erde gibt.«

Artenvielfalt erhalten und die Agrarlandschaft schützen

Wie kann sich die Landwirtschaft an den Klimawandel anpassen? Wie lassen sich insektenfreundliche Lebensräume schaffen und die Artenvielfalt in der Agrarlandschaft schützen? Die Landwirtschaft steht vor zahlreichen Herausforderungen. Für Landwirtschaftsmeister und Bodenpraktiker Martin Krauch sind daraus generationsübergreifende Projekte entstanden. Er baut diverse Baumarten auf mehrjährigen Blühstreifen an und sorgt so für insektenfreundliche Lebensräume und für vermarktbares Edelholz.

»Unser Hof liegt in einer aufgeräumten Landschaft, eingerahmt von A5, Eisenbahn und Industriegebiet zwischen Rhein und Odenwald. Also geradezu prädestiniert für Maßnahmen im Rahmen der Biodiversitätsförderung. Insektenschutz heißt auch, eine Balance zu halten zwischen Nutz- und Schadinsekten, was unsere Landwirtschaft betrifft.«

Von Monokulturen hält Martin Krauch gar nichts - das dauerhafte Anbauen nur einer Pflanzenart schade den Äckern und Böden. Und dann erklärt er in SWR1 Leute, wie das mit den sogenannten "Wurzelexsudaten" zusammenhängt - der Abgabe einer Vielzahl organischer Verbindungen, besonders Zucker und Aminosäuren, aber auch organische Säuren, Hormone und Vitamine durch die Pflanzenwurzel.

»Beim Boden ist wie bei einem Menschen: Der Mensch braucht verschiedene Nahrung. Man kann nicht jeden Tag nur Schnitzel essen und denken, man ist gesund. Bodenleben lebt von den Wurzelexsudaten der Pflanze […] und bleiben die Wurzelexsudate immer die gleichen, dann kann sich der Boden nicht entwickeln.«

Ökologische Landwirtschaft in Zeiten des Klimawandels

Martin Krauch bewirtschaftet den Rotthof in Hirschberg, der zwischen Rhein und Odenwald liegt. Auf 60 Hektar Ackerbaubetrieb werden Hafer, Dinkel, Hartweizen und Weizen angebaut. Wie sich eine Balance zwischen Nutz- und Schadinsekten halten lässt, was die Landwirtschaft betrifft und warum Insektenschutz gleichzeitig Bodenschutz bedeutet, das erklärt Martin Krauch in SWR1 Leute.