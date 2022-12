Copyright: Eva Wolf

Biodiversität: Mehr Artenschutz nötig

Nach der Weltnaturschutzkonferenz in Montreal gibt es viel zu tun für den Artenschutz. In Deutschland sind 80 Prozent der Landschaften in einem ökologisch schlechten Zustand, sagt Wolfgang Lucht, Professor am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung: Wälder, Gewässer und auch landwirtschaftlich stark genutzte Flächen. Wie gelingt eine naturnahe und nachhaltige Form der Landwirtschaft?

Naturschutz: biodynamische Landwirtschaft als Lösung?

Der Reyerhof in Stuttgart-Möhringen ist ein Demeter-Hof und bewirtschaftet seit Mitte der 50-iger Jahre 40 Hektar nach den Prinzipien des biologisch-dynamischen Landbaus. Der Hof liefert Gemüse, Getreide, Fleisch, Milch und weitere Milcherzeugnisse. Anna Laura Hübner ist Betriebsleiterin auf dem Reyerhof.

Was bedeutet biodynamische Landwirtschaft? Der biodynamische Anbau ist unter der Marke "Demeter" bekannt und eine Form der Biolandwirtschaft, die auf der Lehre von Rudolf Steiner basiert, dem Begründer der Anthroposophie. Charakteristisch ist zum Beispiel der verpflichtende Einsatz von biodynamischen Präparaten. Dabei handelt es sich laut Demeter um "vitalisierende Zubereitungen für Boden und Pflanzen", z.B. in Hörner gefüllte Kuhfladen, die rhythmisch im Wasser verrührt und auf dem Feld ausgespritzt werden. Das SWR Umwelt- und Naturmagazin natürlich! hat den Brunnenhof bei Künzelsau besucht. Dort werden biodynamische Präparate in anthroposophischer Tradition hergestellt.

Vom Futteranbau bis zum eigenen Hofladen

Seit 1956 bewirtschaftet Familie Becker einen Hof in Karlsruhe, inzwischen in dritter Generation mit Direktvertrieb. Ca. 50 Hektar Grünland teilen sich in Wiesen und Weiden. Plus 100 Hektar Ackerland, das als Futtergrundlage für die Tiere genutzt wird. Stephan Becker ist Landwirtschaftsmeister auf dem Hof.

Gemeinsam berichten Stephan Becker und Anna Laura Hübner in SWR1 Leute über ihre Arbeit und die kommenden Herausforderungen in der Landwirtschaft.