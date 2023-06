Der tropische Regenwald wird zerstört, Orang-Utans sterben aus. Welche Rolle dabei Palmöl spielt, verrät Julia Cissewski in SWR1 Leute. Sie gründete den Verein Orang-Utans in Not.

Palmöl: Problem für den Regenwald und die Orang-Utans

Dr. Julia Cissewski hat eigentlich Sprachwissenschaften studiert und reiste Anfang der 2000er erstmals nach Borneo. Schnell verlor sie ihr Herz an Orang-Utans. Das sind die größten, heute noch lebenden Baumsäugetiere, sowie die einzigen überlebenden großen Menschenaffen Asiens. Durch die Zerstörung des Regenwaldes für Tropenholz und Palmöl sind sie jedoch vom Aussterben bedroht.

»In der Hälfte aller Supermarktprodukte ist Palmöl enthalten: in Keksen, Schokoaufstrich, Knabbereien, Fertigprodukten. Man findet es auch in Kerzen, Waschmitteln oder Kosmetik. Es wird aus den Früchten der Ölpalme gewonnen. Die wächst zum Beispiel im tropischen Regenwald und der wird für den Anbau von Palmöl zerstört. Die Tiere haben dann keinen Platz mehr zum Leben.«

Deshalb braucht der Regenwald Orang-Utans

Es existieren nur noch wenige Populationen auf den Inseln Borneo und Sumatra. In der Ökologie des Regenwaldes spielen sie aber eine wichtige Rolle: Als Pflanzenfresser scheiden sie die Samen der verzehrten Pflanzen aus und dienen so der Artverbreitung. Während die Orang-Utans in den Ästen klettern, brechen sie schwache oder welke Triebe ab, so wird das Kronendach aufgerissen und mehr Sonnenlicht erreicht den Waldboden.

Rettung für bedrohte Orang-Utans im Regenwald

Als Julia Cissewski bei ihren Forschungen zu Orang-Utans die Zerstörung des Regenwaldes auf Borneo erlebte, wollte sie nicht tatenlos zusehen und gründete den Verein Orang-Utans in Not. OUIN unterstützt zum Beispiel Auffangstationen, in denen zuvor verletzte Tiere gepflegt und wieder auf die Wildnis vorbereitet werden.