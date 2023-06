Heizen und Energiewende: So sinnvoll ist das neue Gesetz der Ampel

Lamia Messari-Becker ist Expertin für Gebäudetechnologie und forscht zum Thema energetische Sanierung. So sinnvoll findet sie das Gesetz der Ampel zum Heizen und zur Energiewende.

Die Ampel und ihre Pläne in Sachen Heizen und Energiewende sind das große Thema, zu dem Lamia Messari-Becker regelmäßig interviewt wird. Auch in Talkshows ist sie gefragt, sei es bei Anne Will oder bei Markus Lanz. Neulich kritisierte die Bauingenieurin, dass eine stromfokussierte Energiewende zu einseitig sei.

»Nur die Wärmepumpe wird propagiert.«

Außerdem warnte Messari-Becker vor sozialen Härten. Wie beurteilt sie die aktuelle Einigung der Ampel zum Heizungsgesetz? Was sagt sie zu den neuen Vorgaben beim Einbau von Heizungen?

Energetisch sanieren birgt Herausforderungen

Lamia Messari-Becker ist Professorin für Gebäudetechnologie an der Universität Siegen und forscht zu Ressourceneffizienz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Hoch- und Städtebau sowie zu kommunalen Strategien für den Schutz des Klimas. Welche Herausforderungen es bei energetischen Sanierungen gibt, erforscht sie genauso wie die Beteiligung der Bürger und Kooperationen zwischen Energieverbraucher und Energieversorgern. Von 2016 bis 2020 war sie Mitglied des Sachverständigenrats für Umweltfragen der Bundesregierung. Dort vertrat sie die Bereiche Bauingenieurwesen und nachhaltige Stadtentwicklung. Worauf es beim nachhaltigen Bauen ankommt und was wir uns in der Energiewende vom Ausland abschauen können, erklärt Professorin Lamia Messari-Becker in SWR1 Leute.