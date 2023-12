Frösche, Lurche & Co: Axel Kwet forscht zu Reptilien & Amphibien

Axel Kwet, Reptilienforscher privat

Axel Kwet gehört zu den wenigen Amphibienforschern in Deutschland. Der in Esslingen geborene Biologe studierte in Tübingen und arbeitete am Naturkundemuseum in Stuttgart. Und er wusste schon früh: Frösche und Lurche sind seine Sache. Also wurde er Herpetologe, Experte für Amphibien und Reptilien. Damit kennt er sich bestens aus. Er ist seit Jahren weltweit anerkannter Experte. Seine Liebe zu den Fröschen geht so weit, dass er sich einige Froscharten auch zu Hause hält.

Die Artenvielfalt bei Reptilien reicht vom Wasserfrosch über den Flugfrosch bis zur Kreuzotter. Axel Kwets Forschungsarbeit, vornehmlich zur neotropischen Froschlurchfauna, brachte ihn mehrmals nach Brasilien. Dort wurde eine Froschart nach ihm benannt, der "Adenomera araucaria Kwet". Um welchen Frosch es sich da genau handelt, wie viele Frosch- und Lurcharten es eigentlich gibt und warum es für Reptilienforscher Axel Kwet als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde so wichtig ist, eben diese Artenvielfalt aktiv zu schützen, darum geht es in SWR1 Leute.