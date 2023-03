Wie wird das Wetter morgen und die nächsten Tage? Donald Bäcker ist Meteorologe für die ARD. Er weiß, wie Wettervorhersagen zustande kommen.

ard-foto s1 WDR/Herby Sachs

Meterhohe Schneeverwehungen – der extreme Winter 1978 / 1979 beeindruckte den damals elfjährigen Donald Bäcker tief und weckte in ihm die Leidenschaft für das Wetter.

»Gleich zwei Schneestürme hintereinander sorgten dafür, dass mein Heimatdorf zeitweise von der Außenwelt abgeschnitten war. Die Schneehöhen erreichten für Brandenburger Verhältnisse unglaubliche 30 bis 60 cm, in Verwehungen teilweise mehr als zwei Meter!«

Stundenlang stand er vor dem Fenster und wünschte sich, dass es nie wieder aufhört zu schneien. Danach begann Bäcker damit, das Wetter zu beobachten und aufzuzeichnen – sein Berufswunsch stand also schon als Kind fest. Mittlerweile ist das Wetter für ihn Beruf und Hobby zugleich. In der ARD gehört er neben Claudia Kleinert, Sven Plöger und Karsten Schwanke zum Meteo-Team. Auch in seiner Freizeit beschäftigt sich Bäcker am liebsten mit dem Wetter.

Wetter: Leben und Tod beim Fliegen

Sein Wissen darüber braucht er auch bei einem anderen Hobby: dem Fliegen. Durch die Wetterberatung für Piloten kam Bäcker selbst zur Fliegerei.

»Wer fliegen will, muss sich zwingend mit den herrschenden Wetterbedingungen auseinandersetzen. Ein flugmeteorologisches Briefing gehört zu jeder Flugvorbereitung und kann vor (oft tödlichen) Überraschungen schützen!«

Wetter und Fliegen hängen für ihn untrennbar zusammen, außerdem ist die schöne Perspektive aus höheren Atmosphärenschichten für ihn eine echte Erholung.