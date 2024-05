Mit Schauspieler Erol Sander auf Streifzug durch Istanbul

Schauspieler Erol Sander nimmt uns mit seinem persönlichen Reiseführer "Nice to meet you, Istanbul!" mit in die Stadt an den Bosporus.

Wir kennen ihn als Kommissar vom Bosporus in der ARD-Krimiserie "Mordkommission Istanbul", als Winnetou bei den Karl-May-Spielen in Bad-Segeberg und als Herzensbrecher. Erol Sander gehört zu den bekanntesten Schauspielern in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft, in den letzten 30 Jahren spielte er tausende Rollen, davon mehr als 100 Hauptrollen. Geboren wurde Erol Sander in Istanbul, kam mit fünf Jahren nach München und ist dort aufgewachsen.

Erol Sander: vom Model zur Mordkommission Istanbul

Begonnen hat er seine Karriere als Model, bevor er dann auf den Bühnen und Bildschirmen im Land zum Publikumsliebling avancierte, unter anderem als Kommissar in der ARD-Serie.

So ein perfektes Model war ich jetzt nicht. Sondern ich war immer so ein charismatischer Typ mit Emotionen, halt so positiv, gute Energie. Die Schauspielerei hab ich nie gelernt.

Inzwischen hat er jahrzehntelange Schaupiel-Erfahrung. Er spielte Gangster, den Papst, Schriftsteller oder einen Herzchirurgen. Seiner Meinung nach kann man aus jedem Film etwas Besonderes machen. Als er die Chance hatte, nach Hollywood zu gehen, entschied er sich dagegen.

Dann rüberzugehen und nochmal ganz von vorne anzufangen... [...] Das war nicht mein Ding. Ich wollte einfach hier bleiben. [...] Wir sind in Deutschland geblieben, weil ich Deutschland liebe und mich hier zuhause fühle.

Motto: Positiv bleiben und das Leben genießen

2018 folgte ein Tiefpunkt für Erol Sander: Die Trennung von Exfrau Caroline Goddet endete im Rosenkrieg und mit Missbrauchsanschuldigungen. Ein Comeback der Beziehung scheiterte 2022.

Das ist etwas, was man nicht erwartet. Wenn so etwas kommt, dann ist es natürlich ein herber Schlag. Aber man muss auch an sein Leben denken, weil jeder Tag zählt. Das Leben ist endlich, man muss versuchen, wieder zu sich zu finden und Stärke zu finden.

Es ist für ihn eine Art Lebensmotto, nach vorne blicken, positiv bleiben. Inzwischen ist Erol Sander wieder glücklich liiert und im April 2024, mit 55 Jahren, noch einmal Vater geworden.

Mein großer Wunsch war immer: Alle sitzen an einem Tisch, meine ganze Familie, und alle sind glücklich, lachen und unterhalten sich und die Kinder spielen um uns herum.

Reiseführer: Nice to meet you, Istanbul!

Jetzt hat Sander einen Reiseführer für seine Geburtsstadt Istanbul geschrieben: "Nice to meet you, Istanbul! Auf Entdeckungstour ins Herz der Stadt". Darin verrät er seine Entdeckungen und Geheimtipps, die er in den vielen Jahren in der Metropole am Bosporus gemacht hat, während der Drehs zu "Mordkommission Istanbul".

Mit diesem Buch zeige ich, was ich an Istanbul liebe, die Plätze, die ich liebe.