In ihrem Buch fragen sie "Alles überstanden?" und verraten in SWR1 Leute, was in Politik, Wissenschaft und Medien während der Corona-Pandemie hätte besser laufen können.

Urban Zintel Drosten und Mascolo zur Corona-Pandemie: "Alles überstanden?" Um die Lehren aus der Corona-Zeit geht es Virologe Christian Drosten und Journalist Georg Mascolo. Deshalb haben sie sich zusammengesetzt und ein Buch geschrieben, nennen es ein überfälliges Gespräch und fragen im Buchtitel "Alles überstanden?". Drosten war eines der Gesichter der Pandemie. Der Chef-Virologe der Charité war Berater der Bundesregierung unter Angela Merkel, anschließend unter Olaf Scholz, seine Einschätzungen hatten Gewicht. Für einige war Christian Drosten die erklärende Stimme, für andere der Buhmann, der Verbote vorgab. Das Buch soll die Pandemie, die Rolle von Politik, Wissenschaft und Medien aufarbeiten und für eine realistische und faire Darstellung der Ereignisse sorgen. Es kombiniert Drostens wissenschaftliche Expertise mit Mascolos journalistischen Recherchen zu den tatsächlichen Abläufen und internen Dokumenten des Krisenmanagements. Und über all das sprechen sie auch in SWR1 Leute – das Sommerspecial live aus Berlin. Alles überstanden? Ein überfälliges Gespräch zu einer Pandemie, die nicht die letzte gewesen sein wird Autor: Prof. Dr. Christian Drosten, Georg Mascolo Verlag: Ullstein ISBN: 978-3550203022 SWR1 Leute Gäste live aus Berlin beim Sommerspecial Dienstag, 30. Juli von 10 – 12 Uhr: Klaus Wowereit, ehemaliger Bürgermeister von Berlin

