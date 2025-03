per Mail teilen

Auf der Bühne und vor der Kamera brachte Nicole Jäger Tausende zum Lachen. Doch nach ihren Auftritten war ihr oft alles andere als zum Lachen zumute. Deshalb machte sie sich spontan auf einen Roadtrip nach Valencia — auf der Suche nach dem Glück.

"Irgendwo am Meer"

So sah der Sehnsuchtsort von Nicole Jäger aus — der Ort, an dem sie hoffte, sich selbst zu finden. An dem die Stimme, die ihr immer wieder zuraunte, trotz aller Erfolge weniger wert zu sein als andere, endlich zum Verstummen kam.

Der Weg ist das Ziel

Nicole Jäger fand diesen Ort — und sah dabei viele neue Orte und gewann neue Erkenntnisse: Etwa, dass man das Glück manchmal auch aktiv einfordern muss, dass es manchmal einfach eine kalte Dose Ravioli sein kann, und dass auch übergewichtige Frauen das Recht haben, mit Bikini ins Meer zu gehen.

"Ich bin groß, ich bin dick, ich bin eine Frau."

Nicole Jäger litt schon früh an einer Essstörung. Nach einem Sportunfall landete sie für einige Zeit im Rollstuhl und nahm stark zu. Als sie 340 kg wog, wurde es lebensbedrohlich. Nicole Jäger beschloss, ihr Leben zu ändern und nahm 150 kg ab. Ihr Buch über ihre Abnehm-Odyssee, "Die Fettlöserin" wurde zum Bestseller und die Grundlage ihres ersten eigenen Comedyprogramms. Inzwischen ist sie nach zahlreichen weiteren Comedyprogrammen aktuell mit "Wallküre" auf der Bühne zu sehen.