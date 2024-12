per Mail teilen

Susanne und Marcus Mockler sind seit 30 Jahren glücklich verheiratet. Und sie haben acht Kinder. Sie sprechen darüber wie Beziehungen gelingen und was es für guten Sex braucht.

Weihnachten ist das Fest der Liebe. Und es steht schon wieder vor der Tür. Während viele in der besinnlichen Vorweihnachtszeit Vorfreude auf ein Wiedersehen im Familienkreis verspüren, kommt bei anderen beim Gedanken an das Fest auch durchaus ein mulmiges Gefühl auf. Denn das Beisammensein im Familienkreis kann auch Konflikte an die Oberfläche bringen, und das auch und besonders bei Paaren.

So hält die Beziehung

Susanne und Marcus Mockler sind seit 30 Jahren glücklich verheiratet. Und sie können auch erklären warum. Beide sind Jahrgang 1965 und beschäftigen sich seit vielen Jahren damit, was für eine glückliche Beziehung wirklich wichtig ist. Susanne Mockler verdient als systemische Paartherapeutin damit auch ihren Lebensunterhalt. Marcus Mockler ist Journalist beim evangelischen Pressedienst in Baden-Württemberg. Beide halten Vorträge, verfassen Bücher, beraten und ermutigen Menschen, ihre Beziehungen nicht aufzugeben und sogar darin zu investieren. Gemeinsam haben sie einen Ehepodcast . Sie sind zudem Eltern von acht Kindern.

Gibt es die perfekte Ehe?

Tja, führen die beiden nun eine perfekte Ehe? Dieser Frage gehen wir in SWR1 Leute auf den Grund und fragen nach dem Geheimnis der dauerhaften Liebe, Wertschätzung und Romanik. Und das sogar noch mit gutem Sex. Wertvolle Beziehungstipps vor Weihnachten also vom Ehepaar Mockler in SWR1 Leute.