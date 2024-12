Beeinflussbare Emotionen – Karolien Notebaert hilft uns, mehr Glück zu empfinden

per Mail teilen

Das Gehirn lässt sich "austricksen" – Neurowissenschaftlerin Karolien Notebaert zeigt uns Wege, mehr Glück zu empfinden. Vor allem durch gezielten Einsatz von Meditation.

"Sei Meister deiner Emotionen" …

… schlägt Neurowissenschaftlerin Karolien Notebaert vor. Jedes Gehirn ist individuell, aber keines kann gleichzeitig fühlen und denken. Das ist der Ansatz für meditativen Einfluss auf das eigene Gehirn. Um ihm mehr positive Gedanken zu entlocken und damit eine größere Lebenszufriedenheit – mehr Glück.

Smartphone als Droge

Ein Problem, das sich noch deutlich verschärfen wird, sagt die Wissenschaftlerin. Eine "große Katastrophe für die eigene Zufriedenheit", sagt Notebaert. Eine Katastrophe, die sich in ihrem Umfang noch gar nicht abschätzen lasse.

Keine einfachen Tipps …

… kommen von der Neurowissenschaftlerin, aber einfache Zusammenhänge stellt sie dar. Zum Beispiel, was im Gehirn vor sich geht, wenn man die "Mühe" auf sich genommen hat, mal wieder Freunde zu treffen, statt den Abend vor dem Fernseher zu verbringen. So, wie es ihr Buchtitel verspricht: eine verblüffende Reise in unser Gehirn.