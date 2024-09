Chris Gust ist Künstlerin und engagiert sich für andere Menschen. Nachdem sie selbst unter Angst- und Panik-Attacken litt, hilft sie heute Betroffenen.

Sie malt gerne prominente Köpfe. Ob Anna Loos und Jan-Josef Liefers, Hannes Jaenicke, Dagmar Berghoff oder Torsten Sträter. Das macht Chris Gust aber nicht nur, weil es ihr als Künstlerin gefällt, sondern auch, weil mit den Bildern Spendengelder gesammelt werden für gute Projekte. Und ein solches hilfreiches Projekt hat Chris Gust dazu noch selbst auf die Beine gestellt – den Telefondienst Mutruf.

Hilfe bei Angst- und Panik-Attacken

Früher litt die Künstlerin selbst unter Angst- und Panik-Attacken, jetzt hilft Chris Gust Betroffenen, in dem sie freundschaftliche Gespräche führt, die ablenken und beruhigen sollen. Wichtig sei es, den Menschen zu vermitteln, dass sie nicht alleine dastehen mit ihren Problemen.

Die mentale Gesundheit geht Chris Gust auch in ihrem aktuellen Buch "feel to heal" an und sie widmet es allen Gedankentieftauchern und Vielfühlern. Also, eine vielseitige Frau mit ganz vielen hilfreichen Ansätzen wird zu Gast sein in SWR1 Leute – Chris Gust.