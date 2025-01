per Mail teilen

Ex-Model und Ernährungsexpertin Monica Meier-Ivancan gibt Tipps, wie ihr glücklich durch die Wechseljahre kommt mit Körper und Seele.

"Shine on: Starker Körper, starke Seele"

Vieles verändert sich im Leben einer Frau Ü40 und wenn sich die Wechseljahre ankündigen. Der Körper verändert sich, gewohnte Mechanismen auch, dazu kommen Schlafprobleme, Nervosität und ungewohnte Beschwerden. Als Monica Meier-Ivancan diese Phase ihres Lebens erreichte, nahm sie dies irgendwann zum Anlass, sich genauer damit auseinanderzusetzen.

Die gebürtige Stuttgarterin arbeitete in den späten 90ern und frühen 2000ern als gefragtes Model, war die "Bachelorette" in der RTL-Sendung und war immer wieder auch als Moderatorin und Schauspielerin präsent. Ihre Beziehung mit Oliver Pocher stand stark in der Öffentlichkeit. Inzwischen ist Monica Meier-Ivancan ausgebildete Ernährungsberaterin, Fitness- und Pilatestrainerin – und erfolgreiche Buchautorin.

ZS - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe Shine on Starker Körper, starke Seele – mit dem Selfcare-Programm für alle Frauen ab 40 Verlag: Edel Verlagsgruppe ISBN: 978-3965845060

In SWR1 Leute spricht Monica Meier-Ivancan über die Angst vor dem Altern und verrät uns ihr Rezept für ein erfülltes Leben jenseits der 40 und darüber hinaus.