Die Wechseljahre sind eine herausfordernde Zeit für viele Frauen. Miriam Stein findet: Es gibt zu viele Vorurteile darüber.

(c) Robert Rieger

Miriam Yung-Min Stein ist Journalistin, Texterin und Autorin. Sie schreibt Artikel, Essays, Werbetexte und Drehbücher in verschiedensten Bereichen. Geboren wurde sie 1977 in Seoul, Südkorea. Sie wuchs bei Adoptiveltern in Osnabrück auf. Ihre Erfahrungen mit ihrer Herkunft und Adoption verarbeitet sie 2008 ich Ihrem Buch "Berlin-Seoul-Berlin".

Die gereizte Frau - Vorurteile über Wechseljahre

Heute lebt Miriam Stein in Berlin und ihr neuestes Buch heißt "Die gereizte Frau". Darin beschäftigt sie sich, inspiriert von ihren eigenen Erfahrungen, mit der Rolle der Frau in den Wechseljahren und räumt mit Vorurteilen über "die unfruchtbare – und somit unattraktiv – gewordenen Frau" auf.

»In diesem Stadium [Wechseljahre] nimmt man mich als latente gesellschaftliche Last wahr. Ich scheine nicht belastungsfähig, nicht vernünftig genug, um als vollwertig ernst zu nehmend durchzugehen: 'Wohl nicht ganz im hormonellen Gleichgewicht, was?' Danke.«

In SWR1 Leute spricht sie über das Älterwerden speziell als Frau, holt das Thema Wechseljahre aus dem gesellschaftlichen Abseits und berichtet über ihre Erfahrungen mit feministischer Gesellschaftskritik.