Eckart von Hirschhausen ist ein Multitalent: Arzt, Wissenschaftsjournalist, Komiker, Fernsehmoderator. Weil ihm als Arzt die Gesundheit der Menschen wichtig ist, setzt er sich auf vielfältige Art für eine gesunde Umwelt ein – aber immer mit Humor!

"Kein Hals, dicker Bauch, und dann hat der Schöpfer auch noch die Knie vergessen"

"Was für ein armes Würstchen", dachte Eckart von Hirschhausen, als er im Zoo einen Pinguin beobachtete, der unbeholfen herum watschelte. Bis er ihn pfeilschnell schwimmen sah, und erkannte: Der Pinguin ist perfekt! Aber er braucht die richtige Umgebung, um zu zeigen, was in ihm steckt.

"Wenn du als Pinguin geboren bist, versuch nicht, dein Leben lang Giraffe zu werden"

Obwohl Eckart von Hirschhausen die Medizin bis heute fasziniert und er keinen einzigen Tag seines Studiums bereut, merkte er rasch: Kreativität ist beim Formulieren von Arztbriefen nicht gefragt. Nachdem er sieben Jahre in seine medizinische Ausbildung gesteckt hatte, fand er den Ort, der für ihn wie geschaffen war: die Bühne – und erreichte fortan mit seiner ganz besonderen medizinischen Präventionsarbeit in seinen Programmen und Bestsellern Hunderttausende.

Engagement

Umweltschutz und der Kampf gegen den Klimawandel ist Eckart von Hirschhausen ein Herzensanliegen. Er setzt sich dafür ein als Mitbegründer von "Scientists for Future", seiner Stiftung "Gesunde Erde, gesunde Menschen" sowie in Büchern und Programmen wie "Mensch Erde! Wir könnten es so schön haben!" Er engagiert sich außerdem in unterschiedlichen Organisationen ehrenamtlich, z.B. dem Club of Rome, der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung oder der Deutschen Krebshilfe. Für die ARD moderiert er "Wissen vor 8 – Erde" und ist mehrfach für seine wissenschaftsjournalistischen Reportagen ausgezeichnet worden.